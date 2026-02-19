El secuaz de Renato llegó con noticias que lo hicieron estallar. El plan para acabar con Valeria y Mauricio salió mal: durante el forcejeo, el arma se disparó y quien terminó muerta fue Azucena, la misma mujer que había aceptado ejecutar el ataque. “Entró con el arma que usted le dio”, le informaron, dejando claro que todo estaba conectado.

Lejos de mostrar arrepentimiento, Renato reaccionó con furia y tomó una determinación inmediata: cambio de planes. Consciente de que la situación se complicó y de que su nombre podría salir a la luz, decidió que debía salir cuanto antes para encargarse personalmente de lo que empezó.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de "Eres mi bien" están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de "Eres mi bien" con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina