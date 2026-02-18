Freddy enfrentó a David con una advertencia directa: los rumores sobre una supuesta relación entre Francisca y Boris están creciendo y podrían afectar la gira. Todo comenzó tras el video en el que David y Francisca hicieron pública su relación, lo que “levantó mucho polvo” en el medio artístico.

El problema escaló cuando empezó a circular la versión de que Francisca y Boris serían “mucho más que amigos”. David no pudo ocultar su molestia, pero Freddy fue tajante: “Chismes vas a escuchar y muchos. No puedes perder el control con el primero”. Aunque admitió que nada está confirmado, dejó claro que el espectáculo debe protegerse. “Mi negocio es el espectáculo, no el chisme”, sentenció.

Freddy incluso puso sobre la mesa una posibilidad incómoda: continuar la gira sin Francisca si la polémica afecta la imagen del show. “Tú solo, con tu voz y tu talento, puedes llenar un espectáculo”, le dijo, exigiendo una decisión inmediata.

