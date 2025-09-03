Rebeca Carbajal no la está pasando nada bien, así que sus amigas de “Las sirenas” llegaron a consolarla; entre ellas Susy Díaz. “La dieta de Rebeca: después de hacerlo, se queda chueca”, dijo la popular exvedette al llegar al barrio. “¡Las sirenas de la gata caliente!”, gritó ella al escucharlas.

“Sí chicas, lo del reportaje es cierto: desde que perdió a su San Benito, Rebeca Carbajal ha caído en desgracia. En este país no valoran el talento”, confesó la mujer al tenerlas reunidas. “Nuestro arte nace y muere con una. Y como una, ninguna. Vive la vida y no dejes que la vida te viva”, sentenció Susy.

