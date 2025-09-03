Alan llegó hasta la casa de su mejor amiga Fiorella para evitar que caiga en los brazos de Sebastián; pero fue demasiado tarde porque ambos ya habían estado a solas en la habitación de la joven. Así que, al día siguiente en la universidad, Sebas se acercó al mejor amigo de su saliente.

“¿Qué fue brother? ¿Te tengo que repetir lo que te dije la última vez?”, lo encaró el joven. “No soy tu brother, y voy a insistir las veces que sean necesaria hasta que Fiorella se dé cuenta”, reafirmó Alan.

“Mira compadre, Fiorella me escogió. Por más que intentes separarnos, no lo vas a lograr. Tus esfuerzos fueron en vano. Lo que no querías que pasara, pasó”, fueron las últimas palabras de Sebas antes de dejarlo sin palabras a Alan.

