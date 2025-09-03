Valeria Vargas quedó sin palabras al ver que Rubén Pacheco le entregó un sobre con dinero suficiente para cubrir la pensión del colegio de su pequeño Toñito. El primer pensamiento que cruzó por la mente de Vale fue que su expareja había obtenido ese monto de manera ilícita; así que él, evidentemente ofendido, le dijo la verdad.

“Hice doble turno, me he roto el lomo cargando cajas de día y de noche. ¿Para qué te voy a contar a ti? Si para ti soy un desgraciado”, dijo resignado. “Rubén, perdóname, no debí decir eso”, se disculpó ella. “Pero lo hiciste y duele. Yo puedo ser cualquier cosa, pero eso no”.

Además, Valeria aprovechó la oportunidad para defender a su nueva pareja. “Ese tipo te está cambiando y yo no voy a permitir que cambies a los chicos”, aseguró Rubén. “Mauricio es un buen hombre”, sentenció ella.

