Valeria, Meche y Roxana estás haciendo de todo para salir adelante y se consiguieron una carretilla para continuar con la venta de su delicioso ceviche. Y, en medio de una nueva jornada laboral, las Chalaquitas recibieron una gran noticia.

Desde la municipalidad, Emerson movió todas sus “influencias” para que le den el permiso al restaurante de su esposa. “Mechita, es algo importante lo que te tengo que decir: Después de mover mis influencias, Las Chalaquitas ya tienen licencia de funcionamiento”, aseguró el hombre por teléfono.

La mujer colgó la llamada con una gran sonrisa en el rostro y llamó a Valeria y Roxana. “Chicas, tenemos licencia, podemos abrir Las Chalaquitas”, gritó emocionada.

