Eres Mi Bien llega cargado de sorpresas. Nelly Rosinelly y el Chino aparecen en Las Chalaquitas con cámaras en mano para grabar lo que parece ser un reportaje especial.

La visita deja atónitas a Valeria y Meche, quienes reciben a los invitados entre sorpresa y nervios, mientras Nelly se prepara para probar y poner a prueba la sazón que ha convertido al restaurante en el orgullo del barrio.

Por otro lado, la situación de Rebeca empeora tras la humillante entrevista que solo buscó ridiculizarla públicamente. Hundida en tristeza y lágrimas, la exvedette recibe en la puerta de su bodega una inesperada visita: tres antiguas amigas y Zumba, quienes llegan para devolverle las esperanzas y la sonrisa en el momento en que más lo necesita.

¿Qué descubrirá Nelly en su visita a Las Chalaquitas? ¿Podrán Zumba y sus amigas levantar el ánimo de Rebeca tras su caída pública? No te pierdas todo lo que pasará en Eres Mi Bien, solo por Latina.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

