Cayetana no iba a quedarse de brazos cruzados y descubriría la verdad detrás del “rumor” de que su expareja Ricardo es gay. Así que fue hasta en dos ocasiones a la oficina de su tía Claudia; y, en su última visita, se llevó una imagen muy fuerte de la situación.

Escondida detrás de un carro, Cayetana observó a Ricardo hablando con su tía Claudia. La situación parecía normal hasta que él se acercó a darle un beso en la boca a su jefa. “¡¿Ricardo y mi tía?!”, exclamó Cayetana en medio de su asombro.

Los segundos pasaban y ambos no se despegaba. “¿Cómo pude ser tan tonta? Mi propia me mintió en la cara y yo ni cuenta”, se lamentó la joven.

