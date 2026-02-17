Eres Mi Bien capítulo 129: ¡Lucía le da el SÍ definitivo!
Después de altos y bajos en su relacion, por fín viven su bonita historia de amor.
Foncho sorprendió a Lucía con una propuesta tan caótica como sincera. Sin sospechas de nada ni un escenario perfecto, lanzó la pregunta directa: “¿Quieres casarte conmigo?”. Ella, incrédula, respondió entre bromas y advertencias: “Pobre de ti que esto sea una broma”, pero él dejó claro que hablaba en serio.
Entre recuerdos de momentos difíciles y anécdotas que marcaron su historia, Foncho abrió su corazón. “¿Quién ha estado conmigo cuando me he caído? Tú, a mi lado. Siempre”, confesó. Incluso se arrodilló pese al suelo caliente, decidido a hacer las cosas bien a su manera. Lucía, conmovida por la honestidad y la historia que han construido juntos, finalmente respondió con una sonrisa que lo dijo todo: “Es un sí”. El amor, imperfecto pero real, volvió a imponerse.¿Será este el inicio de una nueva etapa para la pareja?
¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!