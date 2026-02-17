Eres Mi Bien capítulo 129: ¡Cayetana recibe una foto muy comprometedora!
Una persona desconocida le envía a Cayetana una fotografía que podría poner en peligro su relacion con Alan y Fiorella.
Una fotografía inesperada llegó a manos de Cayetana, dejandola en shock: Fiorella besando a Alan. La reacción fue inmediata. “No, no puede ser”, repitió Cayetana, negándose a aceptar lo que veía. Aunque en la imagen no se ve explicitamente un beso entre los dos, deja al aire muchas suposiciones.
La angustia no surge solo por la imagen, sino por el pasado. Antes de iniciar su relación con Cayetana, Alan había mostrado interés por Fiorella, un detalle que ahora vuelve a su mente con más fuerza que nunca. El dolor y la duda comienzan a abrir una grieta entre amistad y amor. Cayetana enfrenta una pregunta devastadora: ¿puede confiar en las dos personas más importantes para ella?
