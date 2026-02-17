Cayetana enfrentó a Alan tras ver una fotografía que lo comprometía con Fiorella. La imagen, que aparenta un beso, desató una fuerte discusión. “¿Cómo pudiste hacerme esto?”, reclamó ella, visiblemente afectada. Alan negó tajantemente cualquier traición: “Yo jamás me he besado con Fiorella. Solo tengo ojos para ti”, aseguró, explicando que la foto habría sido tomada desde un ángulo engañoso.

Sin embargo, la duda ya estaba sembrada. Cayetana confesó que no sabe si quiere creerle o si simplemente teme aceptar una posible traición. “No sé qué creer”, admitió, atrapada entre el amor que siente por su novio y la lealtad hacia su mejor amiga. Alan insistió en que jamás le haría daño y defendió la pureza de sus sentimientos.

