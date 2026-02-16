Claudia sorprendió a Ricardo durante una cita íntima con un regalo muy especial. Dentro de una caja, lejos de cualquier lujo, se encontraba una prueba de embarazo positiva. La reacción fue inmediata. “¿De verdad? Amor, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida”, expresó Ricardo, visiblemente emocionado.

Entre abrazos, celebraron pensando en Miranda, quien siempre soñó con tener un hermanito. “Va a estar saltando de felicidad”, aseguró Claudia, convencida de que la familia crecerá unida. La pareja brindó con agua, sellando el momento con un sencillo pero significativo “Por nuestra familia”.

El anuncio llega en medio de tiempos difíciles, convirtiéndose en un rayo de esperanza. ¿Cómo reaccionará Miranda cuando se entere?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!