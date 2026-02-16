David recibió un duro golpe: sus padres le prohibieron viajar al norte para continuar su gira junto a Fran. La razón no sería una sola. Entre la recuperación de su pierna, la delicada situación familiar y los riesgos de que dos menores viajen solos, el no fue decisivo.

Después de un rato llegó Alan y los encaró y cuestionó si realmente estaban protegiéndolo o truncando su sueño como cantante. “¿En serio le van a hacer eso a David?”, reclamó. Cuando todo parecía cerrado, Alan sorprendió con una propuesta inesperada: acompañarlos en la gira para asumir la responsabilidad. “Soy mayor de edad, los puedo cuidar”, afirmó, dispuesto a convertirse en el respaldo que David necesita para no abandonar su oportunidad.

¿Aceptarán los padres la propuesta? ¿Podrá David continuar con su carrera sin poner en riesgo su salud?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!