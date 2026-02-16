Miranda recibió dos noticias que marcarán su vida. Tras enterarse de que su mamá está embarazada y pronto tendrá un hermanito, la pequeña sorprendió con su entusiasmo: “Mientras más grande la familia, mejor”, aseguró con una sonrisa.

Sin embargo, Mauricio tenía algo más que contarle. Con paciencia, le explicó que la familia también crecería por su lado y que Rebeca no solo sería alguien cercana, sino que ahora también ocuparía un lugar especial: el de abuela. “He descubierto recientemente a dos mamás”, le confesó, dejando claro que Rebeca se ha convertido en una figura materna importante para él.

Lejos de confundirse, Miranda reaccionó con ternura y naturalidad. Recordó los dulces que recibe en la bodega y aceptó encantada la idea de compartir más tiempo con ella. La escena mostró un momento íntimo y lleno de esperanza, donde los lazos se fortalecen y el concepto de familia se redefine.

¿Lograrán consolidarse estos nuevos vínculos? ¿Cómo impactará esta revelación en el resto del entorno?

