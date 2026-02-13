La justicia finalmente comenzó a alcanzarlo. Luego de que Ricardo lograra recordar quién fue el hombre que lo secuestró y le disparó, la policía actuó de inmediato y capturó a Molina.

El operativo fue directo y sin margen de escape. Cuando intentó cuestionar el procedimiento y exigir a su abogado, la respuesta fue clara: las pruebas ya estaban en el expediente. La acusación es grave: atentar contra la vida de Ricardo.

Molina no tardó en lanzar amenazas, asegurando que “esto no se va a quedar así”, pero la autoridad fue contundente. Este giro marca un punto decisivo en la historia. Con Molina tras las rejas, se abre un nuevo capítulo: ¿qué más se revelará ahora que uno de los principales responsables está detenido?

