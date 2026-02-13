Tras horas de incertidumbre, Cayetana escuchó finalmente lo que tanto esperaba. Con el expediente completo, el fiscal fue contundente: los hechos encajan en un contexto de legítima defensa y no corresponde ejercer acción penal.

Antes del veredicto, ella pidió la palabra. Afirmó que nada de lo que dijera cambiaría el expediente, pero necesitaba dejar claro que actuó para salvar la vida de su novio y de su mejor amiga, frente a un hombre con múltiples denuncias que siempre quedaba en libertad. Señaló que esa sensación de impunidad permitió que todo escalara hasta ese punto.

La respuesta fue técnica y firme: más allá de las palabras, la decisión se basaba en evidencia concordante, entre testigos, cámaras y examen médico, que acreditaban defensa propia. En términos simples: el caso queda archivado y Cayetana recupera su libertad.

La emoción estalló en la sala. Entre abrazos, agradeció una y otra vez. Sus seres queridos también llegaron para respaldarla, recordándole que no estaba sola y que hicieron todo lo posible para probar su inocencia.

