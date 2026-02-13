La desesperación se convirtió en acción cuando Alan y Cayetana siguieron la ubicación enviada por Fiorella en un mensaje de voz pidiendo ayuda. Guiados por sus gritos, llegaron hasta el lugar exacto donde la joven estaba siendo enterrada viva.

Cayetana fue la primera en escucharla bajo tierra y, sin pensarlo, comenzó a escarbar con las manos. “¡Aquí estoy, amiga!”, le gritaba mientras intentaba mantenerla consciente. La tensión era insoportable: cada segundo contaba.

Mientras tanto, Alan se enfrentó a Sebastián, quien intentaba impedir el rescate. La pelea fue brutal. Sebastián lo golpeó repetidamente. En medio del caos, Cayetana volteó y vio cómo Alan estaba siendo atacado sin piedad.

Fue entonces cuando reaccionó por instinto. Empujó a Sebastián para detenerlo. El agresor perdió el equilibrio, cayó contra una roca y murió en el acto.

