Luego del impactante rescate de Fiorella y la muerte de Sebastián, la policía trasladó a Cayetana, Alan y Fiorella para rendir declaraciones. La tensión no disminuyó con la llegada a la comisaría: ahora todo dependía de los testimonios.

Visiblemente afectada, Cayetana no podía ocultar su miedo. “¿Qué va a pasar conmigo? Fui yo quien lo empujó”, decía entre lágrimas, temiendo que la responsabilizaran por lo ocurrido. Alan intentaba calmarla asegurando que fue defensa propia y que solo estaba protegiéndolo.

Sin embargo, las autoridades fueron claras: las declaraciones debían darse por separado. “Hay un muerto de por medio”, advirtió la policía, señalando que, en apariencia, ella sería la responsable directa de la caída que terminó con la vida de Sebastián.

Cayetana insistió en su versión: no fue un ataque, fue un impulso para detener una agresión. Mientras Alan y Fiorella aguardaban afuera, ella ingresó sola a la sala de interrogatorios, consciente de que su futuro podría cambiar en cuestión de minutos.

