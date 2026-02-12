Ricardo escapó del sanatorio y regresó parque donde fue visto por última vez, enfrentando los recuerdos que había perdido tras el disparo que cambió su vida. La confusión quedó atrás cuando, finalmente, su memoria volvió por completo y supo la verdad que lo asechaba: Renato Molina fue quien le disparó.

Al volver al sanatorio, Claudia llegó y Ricardo ya sabía quién era… y, sobre todo, quién era ella en su vida. “Eres Claudia, la mujer a la que amo”, le dijo, dejando atrás semanas de dolor e incertidumbre. Conmovida, ella respondió sin dudar: “Yo te amo, Ricardo. Siempre supe que volverías a mí”.

El reencuentro selló lo que nunca se rompió. “Tú me devolviste la vida”, confesó él, reconociendo que fue Claudia quien lo sostuvo incluso cuando no sabía quién era. El beso que siguió confirmó que el amor resistió al miedo, la manipulación y el pasado.

Pero aunque la memoria regresó y los sentimientos siguen intactos, los peligros que los rodean no han desaparecido.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!