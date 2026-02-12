Mauricio tomó una decisión firme y llamó a la policía para que Leticia fuera detenida. Sin embargo, con la llegada del comandante Peláez, la actitud de Leticia dio un giro inesperado.

Leticia comenzó a mostrarse confundida, preguntando “¿Quién es ese señor?” y afirmando cosas incoherentes como “Yo tengo un hijo”. Incluso aseguró reconocer al doctor presente y habló de una supuesta cena con un ministro, comportándose como si estuviera en otra realidad. Mientras la policía intentaba entender la situación, el ambiente se llenó de tensión e incertidumbre. La posibilidad de que Leticia esté fingiendo demencia abre un nuevo frente en el caso y podría complicar cualquier proceso legal en su contra.

