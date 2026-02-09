Después de la exitosa presentación de los chicos en televisión, David se encuentra a la espera de una llamada de Freddy, su productor. Al llegar la llamada, los chicos reciben la noticia de que se irán de gira por todo el norte.

La emoción fue inmediata y se desbordó en agradecimientos y celebraciones. Freddy explicó que la decisión es resultado del esfuerzo y desempeño que demostraron en el concurso y adelantó que Laura se contactará con sus padres para coordinar fechas y detalles. La indicación fue clara: “Tienen que alistar sus maletas”.

Entre risas, abrazos y sorpresa, David y Francisca comenzaron a imaginar lo que viene. ¿Cómo cambiará esta gira su vida? ¿Están preparados para afrontar el éxito y sus consecuencias?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!