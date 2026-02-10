Fiorella dio un paso clave en su búsqueda de justicia al presentar ante las autoridades universitarias el video que prueba la agresión cometida por Sebastián. Tras revisar el material, el decano fue enfático en su respuesta y aseguró que no se permitirá ningún tipo de violencia dentro de la casa de estudios.

La autoridad universitaria se disculpó por la demora en la toma de acciones y garantizó que el caso será atendido con urgencia. Además, afirmó que notificará personalmente a Sebastián Barrios y que se tomarán las medidas necesarias para evitar que vuelva a molestar a Fiorella.

Este momento marca un punto de quiebre en la historia, ya que Fiorella deja de enfrentar sola el abuso y encuentra respaldo institucional, mientras Sebastián comienza a enfrentar las consecuencias de sus actos.

