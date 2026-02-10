Un momento confuso pone a Fran en el centro de la duda. Boris se encuentra con ella y, en un acercamiento inesperado, está a punto de besarla. Sin embargo, Fran se mantiene firme y rechaza el beso, marcando un límite claro.

La escena es observada a la distancia por Alan, quien interpreta la situación de otra manera y decide contárselo a David, convencido de que vio a Fran con otro chico. La versión incompleta de los hechos comienza a sembrar desconfianza.

Mientras Fran intenta mantenerse fiel a lo que siente, las apariencias vuelven a jugar en su contra, dejando abierta la pregunta: ¿saldrá la verdad a tiempo o el malentendido crecerá?

