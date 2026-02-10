Lo que comenzó como una conversación cotidiana entre hermanos tomó un giro inesperado. Mientras David celebraba el buen momento que vive junto a Fran, destacando su talento y conexión, Alan interrumpió el ambiente con una confesión que no podía guardarse más.

Con evidente incomodidad, Alan le dijo a David que había visto a Francisca con otro chico. La frase cayó como un balde de agua fría, dejando abierta la puerta a la incertidumbre y a los malos entendidos.

Aunque Alan no conoce el contexto completo de lo que presenció, sus palabras bastan para sembrar la duda. Ahora, David deberá enfrentar una verdad a medias que podría afectar su relación y poner a prueba la confianza entre ellos.

