Leticia, completamente ebria, llegó a casa de Rebeca con la excusa de hacer las paces. Sin embargo, la calma duró poco. Al verla, Leticia sacó un arma y lanzó una confesión aterradora: “Prefiero mil veces estar en la cárcel que verte abrazar a mi hijo”, dejando claro que no soporta que Mauricio sepa la verdad sobre su madre biológica. “Yo soy su única madre”, gritó, amenazando con disparar.

Rebeca intentó hacerla entrar en razón, recordándole que ese acto solo lograría perder a su hijo para siempre. Cuando la situación se salió de control, Flor apareció a tiempo y logró desarmar a Leticia tras un forcejeo. Segundos después, Mauricio llegó sin saber que había habido una pistola. Aprovechando el caos, Leticia se hizo la víctima y aseguró: “Esa mujer me quiso matar, yo solo me defendí”.

¿Creerá Mauricio la versión de Leticia? ¿Saldrá a la luz la verdad sobre lo ocurrido? ¿Qué consecuencias tendrá esta amenaza?

