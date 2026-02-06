Valeria va a ver cómo sigue Azucena, preocupada por su delicado estado de salud. Ambas conversan con calma, pero la situación toma un tono más profundo cuando Azucena confiesa su cansancio y se niega a recibir tratamiento. “Mientras más duermo, más cansada me siento”, admite, dejando a Valeria visiblemente afectada.

Durante la charla, Azucena menciona a César, asegurando sentirlo cada vez más cerca. “Sé que voy a estar con él”, dice con serenidad, mientras Valeria intenta contener la preocupación sin comprender del todo el peso de ese nombre. Para ella, César es solo parte de un pasado difuso, pero en Azucena despierta emociones intensas y heridas que parecen no haber cerrado.

¿Qué significa realmente César para Azucena? ¿Por qué su mención incomoda tanto el momento? ¿Podrá Valeria ayudarla sin conocer toda la verdad?

