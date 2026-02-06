Claudia decide acompañar a Ricardo a dar un paso difícil pero necesario: regresar al parque donde recibió el disparo que le hizo perder la memoria. Tras hablar con la doctora, ella intenta darle seguridad y dejar claro que nada será forzado. “Es importante que recuerdes, pero siempre a tu ritmo”, le dice, mientras Ricardo admite su miedo a sufrir una nueva crisis. “Voy a tratar de mantenerme sereno… pero no te puedo prometer nada”, confiesa, dejando ver su fragilidad.

A pesar del nerviosismo, ambos avanzan con cautela y esperanza. Sin embargo, lo que Claudia no sabe es que, a la distancia, Renato los observa y comienza a seguirlos, sumando un peligro silencioso a una situación ya delicada. El pasado, los recuerdos y las amenazas parecen cruzarse en un mismo camino. ¿Será capaz Ricardo de enfrentar ese lugar sin perder el control? ¿Qué planea Renato al seguirlos? ¿Esta salida ayudará a sanar… o abrirá una nueva herida?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!