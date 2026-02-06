Rubén intenta seguir adelante mientras su mente vuelve una y otra vez al mismo pensamiento: El envenenamiento de Vicente. Aunque el médico confirmó que su padre murió de un infarto, él no logra sacarse de la cabeza esa otra posibilidad que fue mencionada.

Valeria trató de hacerlo entrar en razón y le recordó lo que dijeron los exámenes, insistiendo en que su padre fue “un pan de Dios, querido por todo el mundo”. Sin embargo, la duda persiste y la ausencia de respuestas solo aumenta su angustia.¿Rubén descubrirá algo que nadie más vio? ¿O su dolor lo está llevando a imaginar lo peor? ¿Podrá finalmente dejar descansar a su padre en paz?

