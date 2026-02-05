Fiorella atraviesa un momento de quiebre emocional y se sincera con Alan, cansada de vivir con miedo tras todo lo ocurrido. Él intenta tranquilizarla y le promete que no la dejará sola, recordándole que no solo él, sino también Cayetana, siempre estarán para cuidarla.

Las palabras de Alan marcan un límite claro. Al mencionar a Cayetana, Fiorella entiende la situación y se aleja ligeramente, consciente de que no puede cruzar una línea que no le corresponde.

Sin embargo, lo que para ellos fue solo apoyo, desde otro ángulo se ve distinto. Un amigo de Sebastián observa la escena a la distancia y comienza a grabar justo en el instante en que el encuadre hace parecer que Fiorella y Alan se están besando, cuando en realidad no ocurrió nada.

La imagen engañosa podría convertirse en un nuevo problema. Sebastián parece encontrar una excusa perfecta para volver a atacar.

