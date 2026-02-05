Renato cita a Mauricio en un lugar apartado para hablar con él. Apenas se encuentran, Renato deja de lado cualquier rodeo y se presenta como el verdadero padre biológico de Miranda. Sin darle tiempo a reaccionar, le exige un millón de soles.

Mauricio, tenso, intenta entender qué está pasando. Renato, le deja claro que no hay negociación: si no recibe el dinero, le contará a Miranda toda la verdad sobre su origen.

La amenaza es directa y contundente. Mauricio queda atrapado entre ceder al chantaje o enfrentar una revelación que podría cambiarlo todo.

