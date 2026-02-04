Mauricio enfrentó a Leticia tras descubrir que ella no es su madre biológica, sino Rebeca. La discusión fue devastadora: él le reclamó la mentira y le dejó claro que ya no permitiría que viera a Miranda, su nieta. Golpeada emocionalmente y consumida por el alcohol, Leticia perdió el control. “Creo que la fregué con Mauricio”, admitió entre la culpa y la rabia, señalando directamente a Rebeca como responsable.

Dominada por los celos y el resentimiento, Leticia tomó una decisión extrema: buscó el arma que perteneció a su esposo fallecido, Giacomo, convencida de que debía vengarse. “¿Quién iba a decir que tu pistola me iba a servir para deshacerme…?”, murmuró, dejando claro que su objetivo era Rebeca. ¿Hasta dónde llegará Leticia? ¿Rebeca está en riesgo real? ¿Podrá alguien detenerla antes de que sea demasiado tarde?

