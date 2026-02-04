Eres Mi Bien capítulo 120: ¡Renato busca a Ricardo con una identidad falsa!
Renato no se da por vencido y esta vez el hará el trabajo sucio.
Lucía se cruzó con Renato, quien se presentó como el “doctor Angelo Montenegro”, asegurando haber sido parte del equipo que operó a Ricardo. Lucía, al no saber la verdadera identidad de dicho “doctor” le reveló el estado actual de Ricardo, mencionando que “Su memoria está avanzando”. Renato, fingiendo alivio, se despidió de Lucía, dejando en claro que para él esta vez no habrá ni un milagro que salve a Ricardo.
La recuperación de Ricardo avanza y él cada vez está más cerca de recordar lo sucedido antes de el disparo. Sin embargo al aún no reconocer el rostro del responsable de su amnesia, aún se encuentra en verdadero peligro. ¿Logrará Renato cumplir su objetivo? ¿Ricardo recuperará la memoria antes de que sea demasiado tarde?
¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!