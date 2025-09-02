Rubén trabajó doble turno para conseguir más dinero y ayudar en la manutención de sus hijos, tras ver que Valeria perdió su principal fuente de ingresos. Así que, una vez que recogió el dinero, se dirigió directamente a la casa de la mamá de sus hijos.

Una vez ahí, le entregó el sobre con dinero: “Esto cubre la pensión del colegio de Toñito, por lo menos de este mes”. “¿De dónde sacaste este dinero? Ay no, lo último que quiero ver es al papá de mis hijos preso”, dijo preocupada.

Y, evidentemente, Rubén se indignó: “¿Eso es lo que piensas de mí, Vale? ¿Eso es lo que tú piensas? ¿Que soy un ladrón, un delincuente?”.

