Leticia Montes de Oca vda. de Piaggio se INDIGNÓ al ver a su hijo Mauricio Piaggio atendiendo la carretilla de su pareja Valeria Vargas. La mujer no lo dudó ni un segundo y se bajó de su lujoso auto para encarar la situación.

“Tú te callas, no estoy hablando contigo, arribista. De solo ver tu puestito de mala muerte, me da náuseas”, sentenció la señora. Pero eso no fue todo, porque Leticia tomó uno de los taper de ceviche y lo tiró al piso, provocando la ira de Valeria.

“¡Deja a mi hijo en paz!”, le recalcó la mujer. “No se meta con mi negocio”, sentenció Valeria y, tras un intercambio de palabras, le tiró un bowl de ceviche en la cabeza a Leticia.

