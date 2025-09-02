Valeria, junto a sus mejores amigas Meche y Roxana, emprendieron un nuevo negocio: su carretilla de ceviche. Las tres quieren salir adelante y no dejaron que la clausura de su local las detenga. Y ahí estuvo Mauricio para apoyarlas.

La presencia del hombre captó la atención de varias mujeres, quienes se acercaron a consumir a la carretilla para tenerlo cerca. “Valeria tiene que marcar su territorio”, aseguró Meche, pero su hermana la tranquilizó.

“¿Marcar su territorio? Valeria no es celosa, además, necesitamos que esas señoras revienten su billetera”, sentenció Roxana.

