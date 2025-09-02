En el capítulo 11 de Eres Mi Bien, los conflictos alcanzan un punto crítico. Lucía se encuentra con Roxana en plena calle y, con cierto misterio, le pide que hablen a solas, dejando la tensión en el aire.

Al mismo tiempo, Alan escucha a los amigos de Sebas hablar sobre un plan para aprovecharse de Fiorella. Alarmado al descubrir que todo ya estaba en marcha y que ambos se encontraban solos en casa, Alan toma su moto y corre para detener lo que podría convertirse en una tragedia.

Mientras tanto, la situación explota en el nuevo puesto de Las Chalaquitas. Al ver a su hijo colaborando con Valeria, Leticia pierde el control, lo insulta ferozmente y arremete contra la joven llamándola “vulgar y apestosa cevichera”.

Aunque Mauricio reacciona indignado, es Valeria quien, harta de las humillaciones, toma un tazón de ceviche y lo lanza a la cabeza de Leticia, gritando furiosa: “¿a ver a quién le queda mejor el olor a ceviche?”. La escena se desborda por completo y deja a todos atónitos y con la tensión a punto de explotar.

¿Hasta dónde llegarán los insultos de Leticia contra Valeria? ¿Podrá Alan llegar a tiempo para proteger a Fiorella? No te pierdas todo lo que ocurrirá en Eres Mi Bien, solo por Latina.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

Valeria Ríos como Fiorella

Claudio Rubio como Toño

Valeria Conroy como Cayetana

Diego Villarán como Alan

Leandro Hernández como David

Diana Quijano como Leticia

Stefano Meier como Ricardo

Martina Peñaloza como Miranda

Fiorella Pennano como Lucía

