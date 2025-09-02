Alan escuchó a los amigos de Sebastián decir que el joven siempre conseguía lo que quería. Así que no dudó en correr a su moto y dirigirse a la casa de su mejor amiga Fiorella para impedir que cometa “un error”.

Al llegar ahí, se topó con ambos saliendo de la habitación de la joven. “Eres un infeliz, ¿qué le has hecho?”, cuestionó Alan, acercándose a Sebastián con la clara intención de golpearlo, pero su mejor amiga lo detuvo: “¿Qué diablos tienes?”.

“¿No te das cuenta de que este patita solo te quiere para…?”, cuestionó él. “¿Para qué? ¿para tener relaciones como la gente de nuestra edad? ¿sería eso tan terrible? Soy una adulta y puedo tomar mis propias decisiones”, aseveró Fiorella.

