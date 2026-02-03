Debido a la amenaza de Sebastián, Camila acudió junto a él y su madre a la oficina del Decano de la universidad para asegurar que “todo lo que sale en ese video son puras mentiras”, hecho que era falso. En la tensa reunión, afirmó que inventó la denuncia por despecho, buscando dañar a Sebastián tras la ruptura.

“Quería que sufra tanto como yo sufrí”, confesó, mientras el Decano conversaba de la reincorporación inmediata del estudiante. El miedo, la presión y un video grabado sin su consentimiento marcaron la decisión de Camila, abriendo un debate incómodo sobre el poder, el silencio y la justicia.

¿Fue una retractación libre o forzada? ¿Se investigará la coacción detrás del cambio? ¿Qué consecuencias tendrá este vuelco para todos los involucrados?

