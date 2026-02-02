Fiorella, tras reflexionar sobre los sentimientos que han comenzado a despertar en ella, decide que no puede seguir callando y toma una decisión que la llena de dudas y valentía: buscar a Alan para hablar a solas.

La escena se carga de tensión desde el primer momento. Fiorella llega a la casa de Alan y le pide unos minutos para conversar. Alan, quien estuvo enamorado de Fiorella desde la infancia, hoy tiene el corazón puesto en Cayetana. Sin embargo, el inesperado encuentro abre preguntas inevitables: ¿Fiorella se atreverá a decir lo que siente? ¿Ese pasado que parecía cerrado podría remover algo en Alan?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!