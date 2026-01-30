Azucena, mientras dormía profundamente, tuvo un sueño en el cual cumplia sus mas oscuros deseos: matar a Valeria. Convencida de que “nadie se libra de pecado” fue por el barrio matando uno por uno a los vecinos de Chucuito. El sueño expuso pensamientos que Azucena viene acumulando desde hace tiempo: odio, rencor y una necesidad urgente de venganza.

Todo se detuvo cuando Valeria y Mauricio lograron despertarla, alertados por su estado tras consumir medicamentos demasiado fuertes. El alivio fue momentáneo, pero la amenaza sigue latente. ¿Azucena será capaz de convertir ese deseo en realidad? ¿Está Valeria en peligro real? ¿Quién podrá detenerla antes de que sea demasiado tarde?

