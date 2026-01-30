Sebastián, suspendido de la universidad y con su madre furiosa, conversa sobre sus acusaciones con Vasco, quien le propone una salida tan peligrosa como ilegal. “¿Y si te adelantas tú?”, le sugiere, recordándole un video comprometedor de Camila, la primera en acusarlo.

La idea es clara: usar ese material para presionarla y obligarla a retirar las denuncias. “Le dices que si no se retracta, lo publicas”, insiste Vasco, convencido de que así silenciará a todas. Mientras la investigación sigue abierta, Sebastián duda, pero el miedo a perderlo todo parece empujarlo al límite.

¿Se atreverá Sebastián a usar el video? ¿Camila cederá a la amenaza? ¿O este plan terminará por destruirlo por completo?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!