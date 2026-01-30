Emerson regresó a casa decidido a aclararlo todo tras ser echado por Meche. Entre reproches y lágrimas, ella fue directa: “Dime la verdad”, exigiendo saber si Azucena se le insinuó. Emerson juró su inocencia: “Te lo juro por mis hijos que no pasó absolutamente nada”, intentando recuperar la confianza perdida. Sin embargo, la duda seguía latente y Meche dejó en claro que conoce bien su rostro cuando se siente culpable.

La conversación dio un giro cuando Meche reveló su sospecha: Azucena estaría enferma. Según contó, la prima asegura tener una enfermedad terminal y estaría bajo medicación que podría hacerla alucinar. “Para mí hay algo malo en ella”, insistió Meche, planteando que lo mejor sería llevarla a un hospital y no tomar en serio sus acusaciones. Emerson, sorprendido, comenzó a considerar esa posibilidad.

¿Meche volverá a confiar en Emerson? ¿La verdad de Azucena saldrá a la luz? ¿Esta revelación unirá o separará más a la pareja?

