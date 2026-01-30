Eres Mi Bien capítulo 117: ¡El recuerdo necesario para hacer justicia!
Claudia toma una decisión límite y pone a Lucía ante un dilema moral.
Claudia citó a Lucía en su casa para hacerle una petición que podría marcar un antes y un después. Con la investigación policial a punto de cerrarse, Claudia fue directa: “Necesito ayuda para saber quién le hizo esto a Ricardo”. Aunque la sospecha a Renato está presente, no hay pruebas suficientes y solo el recuerdo de Ricardo podría confirmar la verdad.
Lucía duda al escuchar la petición: “¿Me estás pidiendo que presione a Ricardo a recordar?”, preguntó, consciente del daño que podría causarle revivir el ataque. Claudia insistió en que no se trata de forzarlo, sino de ayudarlo, apelando a la confianza que Ricardo tiene en ella y a la necesidad de que el crimen no quede impune.
¿Aceptará Lucía arriesgar la estabilidad de Ricardo por la verdad? ¿Qué pasará si los recuerdos regresan? ¿Se revelará finalmente quién estuvo detrás del ataque?
