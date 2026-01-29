Valeria buscó a Meche para hablar de Azucena, luego de descubrir que padece cáncer terminal. La noticia explica sus recientes comportamientos y acusaciones, pues los medicamentos que consume provocarían delirios y alucinaciones. “Ahora se entiende todo”, aseguró Valeria, intentando que Meche comprenda la gravedad de la situación.

Sin embargo, el miedo se impuso: “Yo no la quiero en mi casa, me da miedo”, respondió Meche, recordando las mentiras que Azucena dijo sobre Emerson, Rubén y Foncho. Valeria insistió en no dejar sola a una mujer en ese estado, mientras Meche dudaba incluso de la enfermedad. Finalmente, aceptó que Azucena se quede un tiempo más, aunque dejando claro que lo hace solo por ella.

¿Podrá Meche convivir con Azucena pese al temor? ¿Dirá la verdad sobre su enfermedad? ¿Habrá perdón entre ellas?

