David vivió un giro decisivo luego de enterarse de que no podrá jugar fútbol por un año debido a una lesión en la rodilla. Lejos de rendirse, decidió probar algo que siempre llevó dentro: cantar. En un parque, frente a desconocidos, se animó a interpretar “Tú me haces feliz”, recibiendo aplausos y hasta dinero del público.

El momento sorprendió a Emerson, su padre, quien lo vio brillar sin saberlo. “No sabía que cantabas tan bien”, le dijo orgulloso, mientras David confesaba que cantar lo ayuda a distraerse de todo lo que está pasando. Sin embargo, cuando el joven propuso cantar en Las Chalaquitas, Emerson fue claro: “No es un lugar para ti”, prometiéndole buscar un espacio mejor para su talento.

¿David encontrará el escenario ideal para cantar? ¿Podrá cumplir su sueño mientras se recupera?

