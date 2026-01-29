Tras ser descubierta por Meche, Azucena graves acusaciones contra Foncho, Emerson y Rubén, asegurando que se aprovecharon de ella y provocando que Emerson vuelva a ser expulsado de su casa. Sin embargo, lejos de aclarar las cosas, su actitud encendió las alarmas. “Pasó de una loca a algo peor”, comentan, mientras recuerdan su mirada inquietante y su comportamiento errático.

El tema se vuelve más oscuro cuando, tras revelarse el uso de cianuro, surge una pregunta inevitable: “Si tuviera que sospechar de alguien por el envenenamiento de mi viejo, sería de ella”. Las difamaciones, las contradicciones y su extraña fascinación por el peligro la colocan en el centro de todas las dudas.

¿Es Azucena capaz de algo tan grave? ¿Está diciendo la verdad o intenta cubrir algo peor? ¿Saldrá a la luz lo que realmente ocurrió?

