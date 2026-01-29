David vivió uno de los momentos más duros de su vida. Tras una discusión en casa, confesó la verdad que había estado ocultando: “Me lesioné la rodilla y no voy a poder jugar por un año”, le confesó a Meche. La noticia cayó como un golpe para su madre, quien veía en el fútbol la esperanza de una mejor vida.

Aunque Emerson ya sabía la gravedad tras la visita al médico, el silencio solo empeoró todo. Lejos de rendirse, David sorprendió al anunciar su nueva decisión: “Voy a cantar”, revelando que ha descubierto otra pasión mientras se recupera. Sin embargo, su madre se negó a aceptarlo y lo enfrentó con dureza cuando él tomó su guitarra y se fue, decidido a seguir su propio camino.

¿Podrá David cumplir su nuevo sueño? ¿Aceptará su madre este cambio tan radical?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!