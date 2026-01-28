Alan, Cayetana y Fiorella llegan a la universidad con una sola misión: conseguir las grabaciones de seguridad que podrían confirmar la agresión que Fiorella sufrió hace dos semanas por parte de Sebastián.

La tensión es inmediata cuando el supervisor les informa que, justo en esas fechas, las cámaras sufrieron una falla técnica y el disco duro fue enviado a mantenimiento. La noticia cae como un golpe. Sin esas imágenes, Sebastián podría volver a quedar impune. Aunque existe la esperanza de que parte del material haya sido recuperado, Fiorella lo toma con pesimismo y piensa que no obtendrá justicia.

Aun así, Alan y Cayetana no la dejan sola. Le aseguran que, con o sin videos, seguirán apoyándola y enfrentando juntos lo que venga. Sin embargo, cuando la conversación termina y el supervisor se retira, ocurre algo que no pasa desapercibido: Fiorella se queda mirando a Alan de una manera distinta. ¿Pasará algo entre Fiorella y Alan? ¿Fiorella se está enamorando de Alan? ¿Qué pasará con la denuncia de Fiorella hacia Sebastián?

