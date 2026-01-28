David enfrenta uno de los momentos más duros de su vida. Tras una caída que parecía no tener mayor gravedad, el dolor persistente en su rodilla lo obliga a acudir a la clínica acompañado de su padre, Emerson, en busca de respuestas.

Durante la evaluación, el médico confirma que los ligamentos están en su lugar, aunque inflamados. Sin embargo, el verdadero problema aparece al revisar los meniscos. La resonancia revela una lesión profunda: una fisura que, con el tiempo y el esfuerzo físico constante, terminó agravándose hasta romper los meniscos y comprometer seriamente la rótula.

La noticia es contundente: David necesita cirugía para poder volver a caminar con normalidad y, eventualmente, regresar al fútbol. No obstante, el golpe más duro llega después. El doctor le advierte que deberá mantenerse fuera de las canchas por una larga temporada, ya que continuar jugando en ese estado sería demasiado riesgoso. ¿Qué pasará con el futuro futbolístico de David?

