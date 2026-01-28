Rubén llega a la casa de Valeria para comunicar una información delicada: existe una alta probabilidad de que Vicente haya fallecido por envenenamiento con cianuro. Aunque Rubén no acusa a nadie, la noticia cae como un balde de agua fría y cambia por completo el ambiente.

Azucena, que se encontraba presente, intenta reaccionar con normalidad y explica que sustancias tóxicas pueden llegar a los alimentos por causas externas, incluso a través de productos agrícolas. Sin embargo, sus palabras no logran disipar la incomodidad. Las miradas silenciosas de Valeria y Meche dicen más que cualquier acusación directa.

El momento resulta especialmente inquietante debido a lo ocurrido minutos antes, cuando Meche descubrió fotos de Valeria tachadas y pastillas escondidas en el cuarto de Azucena. Aunque nadie la señala abiertamente, las coincidencias comienzan a acumularse y dejan a Azucena en una posición cada vez más comprometida.

